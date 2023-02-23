توقيع اتفاقية بشأن النقل البري الدولي بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 23 فبراير (أذرتاج) تم التوقيع على اتفاقية بشأن النقل البري الدولي بين أذربيجان وبريطانيا العظمى. أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف. استقبل الوزير الاذربيجاني نبييف وزيرَ الدولة بشئون أوروبا في بريطانيا العظمى ليو دوكيرتي. أضاف الوزير ان الاتفاقية ستخلق ظروف ملائمة للنقل السهل للبضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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