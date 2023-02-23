نائب الوزير: نتخذ جميع الخطوات من اجل إحلال السلام في المنطقة

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

قال خلف خلفوف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني في كلمة ألقاها في حفل تكريم مسابقة المقال المنظمة بين المتطوعين تكريسا للذكرى السنوية الـ 31 لمجزرة خوجالي "اننا نسعى إلى إحالة مرتكبي مجزرة خوجالي إلى محكمة العدل الدولية.

وقال نائب الوزير خلفوف إن مجزرة خوجالي بقعة سوداء في تاريخ أرمينيا، مفيدا اننا نتخذ جميع الخطوات الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وان سياسة السلام الأذربيجانية ستنتصر.