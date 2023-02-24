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    اقتصاد


    طاجكستان تبدأ تسيير رحلات مباشرة الى أذربيجان في مايو

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
    طاجكستان تبدأ تسيير رحلات مباشرة الى أذربيجان في مايو

    باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

    تبدأ طاجيكستان تسيير رحلات مباشرة الى البلدين خلال العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلات الجوية ستسير الى جورجيا ابتداء من شهر ابريل والى أذربيجان ابتداء من مايو.

    لم تعلن شركة الطيران والجدول الزمني وأسعار التذاكر في هذه الرحلات بعدُ.

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