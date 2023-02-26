الخارجية التركية: لم ننس ولن ننسى مجزرة خوجالي

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

لم ننس ولن ننسى الجريمة المرتكبة ضد البشرية في خوجالي.

أفادت أذرتاج أن هذا جاء في تغريدة كتبه وزير خارجية تركيا مولود تشاويش اوغلو في تويتر.

وجاء في التغريدة: "نستنكر مقتل أشقائنا الاذربيجانيين في خوجالي قبل 31 سنة. ونحيي ذكرى شهدائنا سائلين لهم الرحمة."