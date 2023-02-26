  • الرئيسية
    • / الذاكرة الدموية

    الذاكرة الدموية


    الخارجية التركية: لم ننس ولن ننسى مجزرة خوجالي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٨]
    الخارجية التركية: لم ننس ولن ننسى مجزرة خوجالي

    باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

    لم ننس ولن ننسى الجريمة المرتكبة ضد البشرية في خوجالي.

    أفادت أذرتاج أن هذا جاء في تغريدة كتبه وزير خارجية تركيا مولود تشاويش اوغلو في تويتر.

    وجاء في التغريدة: "نستنكر مقتل أشقائنا الاذربيجانيين في خوجالي قبل 31 سنة. ونحيي ذكرى شهدائنا سائلين لهم الرحمة."

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
    جيهون بايراموف: 26 فبراير أحد أكثر الأيام مأساوية في أذربيجان
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٦]
    الشعب الاذربيجاني يحيي ذكرى ضحايا مجزرة خوجالي
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    كبار مسئولين حكوميين يزورون تمثال مجزرة خوجالي
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    استكمال أعمال إعمار حديقة تمثال مجزرة خوجالي في باكو