"الحوار" الجزائرية تنشر مقالا في عنوان “لن ينسى شعب أذربيجان أبدا الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي”

باكو، 27 فبراير (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الحوار" الجزائرية مقالا لتورال رضاييف سفير جمهورية اذربيجان لدى الجزائر في عنوان “لن ينسى شعب أذربيجان أبدا الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي”. تعيد وكالة أذرتاج نشرها:

"لقد مرت 31 سنة على الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي، وهي واحدة من أفظع الصفحات في تاريخ أذربيجان.

في ليلة 25-26 فيفري 1992، قامت القوات المسلحة الأرمينية، في انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بمهاجمة مدينة خوجالي بمشاركة الفوج 366 للجيش السوفياتي السابق الموجود في مدينة خانكندي وقتلت المدنيين بقسوة غير مسبوقة.

خلال الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي، قُتل 613 شخصًا، من بينهم 106 نساء و 63 طفلاً و 70 مسنًا، بوحشية لا يمكن تصورها، وذلك فقط لأنهم اذربيجانيين. أصيب 487 مدنيا بجروح خطيرة، واحتجز 1،275 شخصا كرهائن.

كانت مذبحة مدينة خوجالي جزءًا من سياسة التطهير العرقي والعدوان المخطط لها التي تنفذها أرمينيا ضد أذربيجان منذ سنوات عديدة، و القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا في ذلك الوقت مسؤولة عن الإبادة الجماعية.

ورافقت الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي التي ارتكبتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين، فضلا عن مذابح في مناطق أخرى من أذربيجان – باغانيس أيريم وقاراداغلي وأغدابان وباشلي بيل. نتيجة للعدوان العسكري، تم احتلال ما يصل إلى 20 في المائة من الأراضي الأذربيجانية، وقتل 20 ألف من مواطنينا، وأصيب أكثر من 50 ألف مدني وإعاقة. واجهت أذربيجان كارثة إنسانية كبيرة. رداً على الاستفزازات والعدوان العسكري لأرمينيا، الذي يستهدف باستمرار السكان المدنيين، في 27 سبتمبر 2020، صعد الشعب الأذربيجاني إلى الحرب الوطنية من أجل تحرير أراضيهم القديمة من الاحتلال، والوفاء لمتطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي واستعادة العدالة التاريخية.

خلال الحرب الوطنية، أثبت استهداف أرمينيا للمدن كنجة وباردا ومناطق أخرى في اذربيجان بالصواريخ الباليستية القادرة على التدمير الشامل والقنابل العنقودية مرة أخرى أنه على الرغم من تغير الأساليب بمرور الوقت، فقد تم ارتكاب الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين هي سياسة الدولة للجانب الأرميني.

نتيجة 44 يومًا من القتال، حقق الجيش الأذربيجاني الشجاع نصرًا رائعًا وحرر أرضنا الأصلية من الاحتلال.

وقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أنشطة هادفة لإيصال صوتنا للحقيقة إلى العالم ولتعريف العالم الدولي بمذبحة مدينة خوجالي، ومنذ عام 2008، توسع هذا النشاط مع الحملة الدولية العدالة لخوجالي. في الوقت الحاضر، تم الاعتراف بالإبادة الجماعية في مدينة خوجالي من قبل عدد من البلدان، وتم تقييم المأساة السياسية الدولية.

يجب تقييم الإبادة الجماعية في مدينة خوجالي بشكل قانوني ويجب أن ينال مرتكبو هذه المأساة الرهيبة عقابهم المستحق."