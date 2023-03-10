بحث مسائل التعاون بين اذربيجان ولاتفيا في مجال النقل

باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

التقى نائب وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رحمان همتوف مع مدير عام وكالة الاستثمار وتطوير الأعمال اللاتفية كاسبارس روزكالنس وذلك على هامش زيارته الى باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين ناقشا قضايا التعاون بين البلدين في مجال علاقات النقل وأجريا مفاوضات حول نقل البضائع بين بحري البلطيق والخزر. وفي هذا الصدد، تم لفت الانتباه إلى قضايا إيجاد طرق مناسبة ونقل البضائع عبر هذه الطرق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إقامة علاقات التعاون ذات الصلة في المستقبل فيما يتعلق برقمنة النقل، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني و"المدن الذكية".