مجموعة شركات “Thales” الألمانية تفتح ممثلية إقليمية لها في باكو

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

تفتح شركة “Thales” الألمانية ممثلية إقليمية لها في باكو.

أفادت اذرتاج ان هذا قاله ممثل الشركة في أذربيجان وجورجيا هينريك كلانير في لقاء جرى بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ورؤساء الشركات الألمانية الرائدة في برلين.

قالت شركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" لأذرتاج ان الشركة الألمانية المعروفة دوليا متخصصة في مجالات النقل والتموين والصناعة وستنسق ممثليتها الإقليمية أنشطة مكاتبها في جورجيا وآسيا المركزية الى جانب أذربيجان.

أضاف هنريك كلانير ان الشركة تخطط في التعاون عن كثب مع السكك الحديدية وشركائها العاملين في النقل في أذربيجان.