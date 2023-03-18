انطلاق اول قطار سريع من باكو الى غابالا

باكو، 18 مارس (أذرتاج)

انطلق اليوم قطار سريع بطابقين من طراز ستادلير" من باكو الى غابالا.

أفادت أذرتاج ان طول الطريق 309 كم. عدد المقاعد فيه 364 مقعد.

ينطلق القطار يوم السبت من الساعة 08:00 صباحا من باكو ويصل الى غابالا في الساعة 11:20. ويعود الى باكو يوم الاحد منطلقا في الساعة 19:00 ليصل الى باكو في الساعة 22:20.

بسبب عطلة عيد نيروز، زاد عدد الرحلات في هذا الاتجاه.

سعر التذكرة الاقتصادية في الاتجاه الواحد 14 مانات. يمكن شراء التذاكر من موقع https://ticket.ady.az/ticket-search .