انطلاق اول قطار سريع من باكو الى غابالا
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
باكو، 18 مارس (أذرتاج)
انطلق اليوم قطار سريع بطابقين من طراز ستادلير" من باكو الى غابالا.
أفادت أذرتاج ان طول الطريق 309 كم. عدد المقاعد فيه 364 مقعد.
ينطلق القطار يوم السبت من الساعة 08:00 صباحا من باكو ويصل الى غابالا في الساعة 11:20. ويعود الى باكو يوم الاحد منطلقا في الساعة 19:00 ليصل الى باكو في الساعة 22:20.
بسبب عطلة عيد نيروز، زاد عدد الرحلات في هذا الاتجاه.
سعر التذكرة الاقتصادية في الاتجاه الواحد 14 مانات. يمكن شراء التذاكر من موقع https://ticket.ady.az/ticket-search .
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٧]
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٨]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٢٥]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٤]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٣]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٢٥]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٥]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٣]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
١٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٥]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك