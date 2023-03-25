سفينة مد أنابيب اذربيجانية تعمل في المياه التركمانستانية لبحر الخزر
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤١]
باكو، 25 مارس (أذرتاج)
باشرت سفينة مد الانابيب "سليمان وزيروف"، المملوكة لدى الملاحة البحرية الأذربيجانية في بحر الخزر العمل في حقل نفط LAM and ZHDANOV الواقع في المياه التركمانستانية لبحر الخزر.
أفادت أذرتاج ان السفينة ستقوم بمد الانابيب من منصة Lam-B الى منصة Lam-C ومن منصة Lam-B الى منصة Lam-28. الطول الإجمالي للخط 5 كلم. تم توصيل السفينة الى مكان العمل بقاطرتي "ليوتوقا" و"اوم" التابعتين لأسطول النفط الاذربيجاني في الخزر.
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