شركة طيران كازاخستان تسير رحلاتها المباشرة من استانا الى باكو
AzerTAg.az
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
باكو، 25 مارس، (اذرتاج)
ستسير شركة "Fly Arystan" الكازاخستانية للطيران رحلاتها المباشرة من استانا الى باكو.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرحلات سيتم تسييرها مرتين في الأسبوع أي يومي الأحد والجمعة ابتداء من 2 يونيو.
يذكر ان شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" استأنفت رحلاتها المنتظمة الى ألماتي منذ 17 مارس مرتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والجمعة.
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