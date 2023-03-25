شركة طيران كازاخستان تسير رحلاتها المباشرة من استانا الى باكو

باكو، 25 مارس، (اذرتاج)

ستسير شركة "Fly Arystan" الكازاخستانية للطيران رحلاتها المباشرة من استانا الى باكو.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرحلات سيتم تسييرها مرتين في الأسبوع أي يومي الأحد والجمعة ابتداء من 2 يونيو.

يذكر ان شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "أذال" استأنفت رحلاتها المنتظمة الى ألماتي منذ 17 مارس مرتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والجمعة.