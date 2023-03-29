تدشين رحلة جوية بين باكو وكيشيناو
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٥]
باكو، 29 مارس، (أذرتاج)
بدأت شركة الطيران المولدوفية تسيير أول رحلتها بين باكو وكيشيناو.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان رحلات ستسير 3 مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
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