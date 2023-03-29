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    اقتصاد


    تدشين رحلة جوية بين باكو وكيشيناو

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٥‎]
    تدشين رحلة جوية بين باكو وكيشيناو

    باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

    بدأت شركة الطيران المولدوفية تسيير أول رحلتها بين باكو وكيشيناو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة ان رحلات ستسير 3 مرات في الأسبوع - أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

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