تدشين بيت أذربيجان في تورونتو بكندا
AzerTAg.az
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٢]
باكو، 4 أبريل (أذرتاج)
أجرى رئيس لجنة الدولة المعنية بشئون الشتات الاذربيجاني فؤاد مرادوف العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين المحليين اثناء زيارته الى كندا.
أفادت أذرتاج ان فؤاد مرادوف تحدث في لقائه مع رئيس برلمان اوناتوريو تيد آرنوت عن اهداف زيارته الى كندا مشيرا الى انه سيشارك أيضا في حفل افتتاح بيت أذربيجان خلال هذه الزيارة.
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