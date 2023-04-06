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    حيدر علييف - 100


    طبيب ينظم حملة التشجير طبيب الطبيعة

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    نظم مستشفى محافظة أبشرون المركزي التابع لاتحاد إدارة المناطق الطبية (طبيب) حملة تشجير باسم "طبيب الطبيعة" وذلك وفقا لخطة التدابير المرتبة طبقا للمرسوم الرئاسي في اعلان عام 2023م عام حيدر علييف في أذربيجان.

    وغرست خلال الحملة 200 شجرة في أراضي المؤسسة الطبية بجانب الرعاية الفنية الزراعية للاشجار المغروسة حديثا.

    وشارك في الحملة رئاسة المحافظة وطبيب ومسؤولون آخرون.

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