رئيسة المجلس الوطني: يستند مفهوم الدولة الذي وضعه الزعيم الوطني إلى المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للشعب

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

قالت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة في 12 يونيو إن مفهوم الدولة الوطنية الذي أسسه الزعيم الوطني يتمتع بإمكانات سياسية كبيرة، كما أنه يستند إلى المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للشعب والدولة.

وأضافت رئيسة المجلس الوطني: "اليوم، ونحن نستعرض المسيرة التي قطعناها، يمكننا أن نقول بثقة إن هناك ارتباطا مباشرا بين مهمة الإنقاذ الوطني التي نفذها الزعيم الوطني منذ عام 1993 وما تلاها وبين الإنجازات التي حققتها أذربيجان الحديثة".

وأشارت غفاروفا إلى أن يوم الخلاص الوطني ليس مجرد لحظة في التاريخ، بل هو انتصار لأفكار الاستقلال وبناء الدولة وتجسيد للشعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة ورمز لوحدة الشعب والدولة.