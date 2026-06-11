النائب الأول لرئيس البرلمان : عقيدة النجاة توجه مستقبل أذربيجان

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

قال النائب الأول لرئيسة البرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة في 12 يونيو إن حادثة النجاة وعقيدتها لا تُضيء تاريخ أذربيجان فحسب، بل وتُشكل حاضرها وتوجه مستقبلها أيضا.

أفادت وكالة اذرتاج أن أحمدوف صرّح بإن الإنجازات التي حققناها جاءت نتيجة السياسة التي نُفذت وفق الاستراتيجية التي وضعها الزعيم القومي حيدر علييف. وبهذا المعنى، فإن الانتصار التاريخي العظيم لأذربيجان – تحرير قراباغ من الاحتلال – يعود في جوهره إلى العودة التاريخية للزعيم القومي حيدر علييف التي شكلت بدايته".