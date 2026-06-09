وزير الدفاع الأذربيجاني في زيارة رسمية إلى صربيا

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

يقوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة رسمية إلى صربيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الوفد الأذربيجاني زار في مستهل الزيارة النصب التذكارية للزعيم الوطني حيدر علييف والكاتب الصربي البارز ميلوراد بافيتش في حديقة تاشمايدان بالعاصمة بلغراد ووضع أكاليل من الزهور عند المجمع التذكاري المخصص لميليتسا راكيتش.

وعقب ذلك، عقد الجنرال ذاكر حسنوف اجتماعا مع وزير الدفاع الصربي براتيسلاف غاشيتش.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية التي نُظمت وفقا للبروتوكول، استعرض الوزيران حرس الشرف، كما عُزف النشيدان الوطنيان لجمهوريتي أذربيجان وصربيا.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر بصورة مفصلة بشأن الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية والتعليم العسكري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وعدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الأذربيجاني في إطار هذه الزيارة في فعاليات "يوم المراقب رفيع المستوى" ضمن التمرين التكتيكي الدولي "Platinum Wolf 2026" الذي يُجرى بالقرب من مدينة بويانوفاتس.