تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية في القوات البحرية

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

تابع النائب الأول لوزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأذربيجاني الفريق أول كريم ولييف إلى جانب سائر افراد الطاقم القيادي في وزارة الدفاع مجريات التدريب التكتيكي بالذخيرة الحية الذي أُجري في القوات البحرية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنه تم إطلاع رئيس هيئة الأركان العامة على أن التدريب شمل القوات البحرية والقوات الجوية، إضافة إلى وحدة حرس السواحل التابعة لهيئة حرس الحدود ووحدات مختصة من وزارة الطوارئ.

ونُفذت في المياه الإقليمية الأذربيجانية في بحر الخزر مهام متنوعة تضمنت تدمير العدو المفترض، إضافة إلى تنفيذ عمليات مشتركة مع أنواع أخرى من القوات والتشكيلات المسلحة.

ويهدف التدريب بشكل رئيسي إلى تطوير قدرات القادة وهيئات الأركان في تنظيم العمليات القتالية وإدارة القوات، إضافة إلى تقييم جاهزية السفن لتنفيذ المهام القتالية بشكل فردي أو ضمن مجموعات تكتيكية.