وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره الباكستاني

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

بعث وزير دفاع جمهورية أذربيجان الفريق أول ذاكر حسنوف برقيتي تعزية إلى رئيس أركان الجيش الباكستاني وقائد قوات الدفاع الباكستانية المشير سيد عاصم منير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان الوزير حسنوف أعرب عن حزنه العميق على سقوط مروحية من طراز "مي-17" تابعة للجيش الباكستاني في قرب مدينة مظفر آباد بسبب خلل فني، مما أسفر عن استشهاد أفراد الطاقم.

وقدم الوزير حسنوف خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.