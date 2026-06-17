رئيس الأركان الأذربيجاني يشارك في اجتماع قادة أركان بلدان رابطة الدول المستقلة في أستانا

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

شارك النائب الأول لوزير الدفاع رئيس أركان الجيش الأذربيجاني الفريق أول كريم ولييف في 18 يونيو بالاجتماع الدوري للجنة رؤساء أركان القوات المسلحة للبلاد الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المنعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقبيل بدء الاجتماع، زار رؤساء الوفود العسكرية النصب التذكاري "مدافعو الوطن" ووضعوا إكليلاً من الزهور تخليداً لذكرى الأبطال. وشهدت الجلسة تبادلاً واسعاً لوجهات النظر حول الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون العسكري في فضاء الرابطة وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

وألقى الفريق أول ولييف كلمة استعرض فيها الوضع العسكري السياسي الناشئ في جنوب القوقاز والواقع الجديد المبني على العدالة التاريخية بعد استعادة أذربيجان لسيادتها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن في أوراسيا.