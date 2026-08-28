تسجيل ثلاث شركات دولية للخدمات الرقمية في السجلات الضريبية بأذربيجان

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أعلنت دائرة الضرائب الحكومية الأذربيجانية عن تسجيل ثلاث شركات دولية جديدة للخدمات الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية وهي شركة Zoho Corporation B.V الهولندية وشركتا Zoom Communications, Inc وOpenAI OpCo, LLC الأمريكيتان ضمن جهود إخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب.

وسيدخل تسجيل هذه الشركات لأغراض ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.

وبموجب التعديلات الجديدة على قانون الضرائب، سيكون التسجيل الإلكتروني إلزامياً اعتباراً من شهر سبتمبر لمقدمي الخدمات الرقمية غير المقيمين الذين تتجاوز مبيعاتهم السنوية 10 آلاف دولار. وستقوم الشركات المسجلة بحساب ضريبة القيمة المضافة ودفعها لميزانية الدولة بشكل مستقل ولن تقوم البنوك باقتطاع الضريبة من المدفوعات المحولة إلى هذه الشركات.