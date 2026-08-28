سوكار تختتم عام 2025 بأرباح صافية تناهز 3 مليارات مانات

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

شهد عام 2025 تعزيز شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار كفاءتها التشغيلية والمالية وتوسيع محفظة أصولها الدولية من خلال استثمارات إستراتيجية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 86.3 مليار مانات، بينما قفز إجمالي الأرباح بنسبة 70,5 في المائة ليبلغ 12.61 مليار مانات.

كما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 80,1 في المائة وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 10.9 مليارات مانات.

وأنهت الشركة العام بأرباح صافية بلغت نحو 3 مليارات مانات، عززت خلاله حصصها الاستثمارية بالاستحواذ على 80 في المائة في حقلي "بهار" و"قوم دنيز" محلياً و10 في المائة في حقل "تَمار" للغاز الطبيعي في إسرائيل.