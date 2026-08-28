قفزة حادة في صادرات أذربيجان إلى ثلاث بلاد في الاتحاد الأوروبي

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أفادت هيئة الجمارك الأذربيجانية بأن قيمة الصادرات إلى ثلاث بلاد أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي لكسمبرغ وإسبانيا ومالطة، شهدت ارتفاعاً حاداً خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري لتصل إلى 64.436,85 ألف دولار، مسجلة زيادة بمقدار 6,6 أضعاف.

وارتفعت الصادرات إلى لكسمبرغ بمقدار 338,9 ضعف لتصل إلى 20.250,37 ألف دولار وإلى إسبانيا بمقدار 5 أضعاف لتصل إلى 30.345,4 ألف دولار وإلى مالطة بمقدار 3,7 أضعاف لتصل إلى 13.841,08 ألف دولار.

وفي المقابل، انخفضت الواردات من هذه البلاد بمقدار 2,2 ضعفين لتستقر عند 66.016,47 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري معها 130.453,3 ألف دولار بتراجع نسبته 14,7 في المائة.

هذا وتمثل هذه الأرقام 0,33 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان و0,67 في المائة من إجمالي وارداتها.