وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي السفيرة الماليزية الجديدة لدى باكو

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف السفيرة الماليزية المعينة حديثاً لدى باكو أزنيفة إسنارية بنت عبد الغني وتسلم منها نسخة من أوراق اعتمادها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والتعليم إلى جانب التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمات الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة الثماني الإسلامية د8.

وأطلع الوزير بايراموف السفيرة بنت عبد الغني على التحضيرات لقمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) في باكو واستضافة أذربيجان قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2027، فضلاً عن أعمال إعادة البناء والإعمار في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

ومن جانبها، أكدت السفيرة الماليزية أنها لن تدخر جهداً لتعزيز روابط الصداقة بين البلدين خلال فترة عملها الدبلوماسي.