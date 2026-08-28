تحديد منافسي نادي صباح الأذربيجاني في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أسفرت قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا التي أُقيمت في موناكو عن تحديد منافسي بطل أذربيجان نادي صباح الأبشروني لكرة القدم.

وسينافس ممثل أذربيجان الذي تأهل إلى المرحلة الرئيسية للبطولة لأول مرة في تاريخه، 8 أندية مختلفة ومنهم 4 أندية أمام جمهوره والأخرى خارج أرضه.

ويتنافس صباح أمام جمهوره مع برشلونة وبروسيا دورتموند ونابولي وسلافيا براغ .

كما يخوض مباريات خارج أرضه ضد أرسنال ومانشستر يونايتد وفياريال وفيكينغ.

يذكر أن مباريات مرحلة الدوري ستنطلق في 8 سبتمبر المقبل.