مجزرة باللي قايا: الذكرى السنوية للجرائم المرتكبة بحق المدنيين العزل في 28 أغسطس

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

تحل الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأرمينية والمجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية في ليلة 28 أغسطس 1992 ضد المدنيين الأذربيجانيين النازحين من ولاية لاتشين المحتلة والمقيمين مؤقتاً في قرية باللي قايا التابعة لولاية جورانبوي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 24 مدنياً وإصابة 9 آخرين بجروح بالغة.

وكان من بين الضحايا ستة الأطفال وأصغرهم طفل يبلغ من العمر 6 أشهر فقط وامرأة تبلغ من العمر 93 عاماً. واقتحم المسلحون الأرمن الخيام التي كان يقطنها الرعاة وأسرهم من المدنيين العزل، حيث أطلقوا النار على السكان وحرقوا جثث بعضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفقاً لتصريحات المُواطن بنّت مهدييف لمراسلة وكالة أذرتاج الذي فقد 6 من أفراد عائلته في الحادثة، فإن أسرته نزحت إلى باللي قايا بعد احتلال شوشا ولاتشين قبل أن تقع ضحية لهذا الهجوم.

وتُحفظ جميع الوثائق والأدلة المادية المتعلقة بمجزرة باللي قايا حالياً في متحف النصب التذكاري للإبادة الجماعية التابع للنيابة العامة العسكرية لجمهورية أذربيجان.