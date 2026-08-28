ممثل أذربيجان الدائم لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده إلى المدير العام

باريس، 28 أغسطس، (أذرتاج)

قدم المندوب الدائم الجديد لجمهورية أذربيجان لدى اليونسكو فخر الدين إسماعيلوف أوراق اعتماده إلى المدير العام للمنظمة خالد العناني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي أُقيم في مقر اليونسكو الوضع الحالي لآفاق التعاون بين أذربيجان والمنظمة وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأطلع السفير إسماعيلوف المدير العام العناني على تحضيرات المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات المقرر عقده في باكو خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل، مؤكداً أهمية التنسيق والجهود المشتركة لإنجاح المنتدى، إلى جانب تبادل الآراء حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك.