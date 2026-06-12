Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale contre le travail des enfants

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le 12 juin, c’est la Journée mondiale contre le travail des enfants.

Selon l’Organisation internationale du Travail, cette journée rassemble les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les entreprises, la société civile, les communautés et les individus afin de renforcer l’action pour mettre fin au travail des enfants.

La Journée mondiale de 2026 intervient à un moment décisif, à la suite de la sixième Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants tenue à Marrakech, qui a réaffirmé la nécessité d’accélérer les progrès et de traduire les engagements en résultats concrets. Sous le slogan « Carton rouge au travail des enfants : une enfance protégée, un travail décent pour les adultes », la campagne appelle à renforcer l’action en faveur de l’éducation de qualité, de la protection sociale, du travail décent, de législations et de mécanismes d’application plus solides, ainsi que d’autres mesures visant à s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants.

Malgré les progrès accomplis, 138 millions d’enfants restent astreints au travail des enfants dans le monde, dont près de 54 millions effectuent des travaux dangereux. En cette Journée mondiale contre le travail des enfants, sortons le Carton rouge au travail des enfants et contribuons à transformer les engagements de Marrakech en changements réels pour les enfants, les familles et les communautés partout dans le monde.