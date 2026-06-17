Cevdet Yilmaz : La Türkiye continuera de soutenir les activités de TURKPA

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite officielle en Türkiye, le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan, a rencontré le vice-président turc Cevdet Yilmaz mercredi 17 juin.

Ramil Hassan a présenté les projets récents de la TURKPA ainsi que les activités de ses commissions permanentes et groupes de travail. Il a également exprimé sa satisfaction concernant le déplacement récent de Cevdet Yilmaz en Azerbaïdjan et sa visite au siège de la TURKPA.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les États turciques, le rôle de la TURKPA dans la ratification des décisions stratégiques adoptées au sein de l’Organisation des États turciques, ainsi que sur ses futures orientations.

Pour sa part, Cevdet Yilmaz a salué l’activité de la TURKPA, soulignant son importance dans le développement de la diplomatie parlementaire, l’harmonisation des législations et la consolidation de la coopération stratégique entre les pays turciques.

Le vice-président turc a réaffirmé que son pays continuerait d’apporter un soutien global aux activités de l’organisation.