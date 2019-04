La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de gymnastique rythmique s’est tenue à Bakou

Bakou, 26 avril, AZERTAC

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de gymnastique rythmique s’est tenue ce vendredi à Bakou.

Ismaïl Ismaïlov, vice-ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, a prononcé un discours de bienvenue à la cérémonie d’ouverture.

Pour rappel, plus de 200 gymnastes provenant de 39 pays participent à cette coupe du monde qui durera trois jours. 25 équipes et plus de 70 gymnastes disputent cette compétition.