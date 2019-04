Gymnastique rythmique : une Azerbaïdjanaise se hisse en finale

Bakou, 27 avril, AZERTAC

La Coupe du monde de gymnastique rythmique a été lancée ce vendredi à Bakou.

Lors de la première journée de la coupe du monde, la gymnaste azerbaïdjanaise Zöhra Aghamirova s’est qualifiée pour la finale aux cerceaux.

Pour rappel, plus de 200 gymnastes provenant de 39 pays participent à cette coupe du monde qui durera trois jours. 25 équipes et plus de 70 gymnastes disputent cette compétition.