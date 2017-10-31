استكمال انشاء سكة الحديد الواصل بين استطارا الايرانية واسطارا الاذربيجانية في ايران

باكو، 31 أكتوبر (اذرتاج).

استكملت اعمال انشاء سكة الحديد الواصل بين أسطارا الأذربيجانية وأسطارا الايرانية في اراضي ايران، حسبما افادت أذرتاج نقلا عن وكالة انباء مهر الايرانية.

طول سكة الحديد 2225 متر. سيربط هذا الخط ذو الاهمية الدولية بالنظام السككي لكلا البلدين.

اما الجزء الأذربيجاني من هذه السكة الحديدية فاستكملت اعمال انشائه مؤخرا. الى جانب ذلك انتهت اعمال بناء جسر سككي على نهر اسطارا. ستبدأ حركة قطارات الشحن في نهاية نوفمبر عبر هذا الطريق الذي يشكل جزءا من ممر النقل الواصل بين الشمال والجنوب.