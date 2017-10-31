الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة مرشحة إلى هطول أمطار للغد

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 1 من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة دون هطول أساسا مع احتمال تساقط أمطار مساء على مناطق متفقرة من شبه الجزيرة وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 11-14 مئوية ليلا وبين 17-20 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 12-14 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 758 ملم زئبقي إلى 763 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة أساسا مع احتمال كثافتها على محافظات عدة وتساقط الثلج على المحافظات الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سماء رعدية ممطرة أحيانا واشتداد الهطول وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا.