الأرصاد الجوية تحذر انخفاض درجات الحرارة وسماء ممطرة وثلجية للغد

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 2 من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة وسماء ممطرة ليلا وفجرا وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية من المتوقع اشتدادها حينا لحين ومرشحة إلى الاعتدال مساء.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 762 ملم زئبقي إلى 768 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة أساسا مع احتمال كثافتها على محافظات عدة وتساقط الثلج على المحافظات الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية من المنتظر اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفقرة صباحا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-4 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي مع احتمال سماء غير ممطرة أساسا مع توقع هطول أمطار وثلوج واشتداد الهطول مع انقطاع الهطول ظهرا وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 2-7 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية ظهرا.