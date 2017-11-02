لأرصاد الجوية تنتظر سماء غائمة ورذاذة

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 3 من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة وسماء رذاذة في النصف الأول من اليوم وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة من المتوقع استبدالها عصرا بجنوبية غربية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 7-10 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 8-10 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تشكيل الضغط الجوي 766 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 45-50 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفقرة صباحا. وتنتظر هبوب رياح غربية من المنتظر اشتدادها حينا بعد حين على مناطق متفرقة.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2 تحت الصفر-3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية ظهرا.