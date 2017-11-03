الأرصاد الجوية تتوقع سماء غير ممطرة في أجواء أذربيجان

باكو، 3 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم 4 من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة الجمهورية.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة وسماء غير ممطرة أساسا مع احتمال تساقط الرذاذ وتحتمل سقوط ضباب خفيف صباحا على مناطق عدة وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية معتدلة من المتوقع استبدالها عصرا بجنوبية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 7-10 مئوية ليلا وبين 16-20 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 8-10 مئوية ليلا وبين 18-20 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تشكيل الضغط الجوي 764 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 45-50 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفقرة صباحا. وتنتظر هبوب رياح غربية معتدلة. وتحتمل تساقط الرذاذ على منطقة لنكران واستارا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-4 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا.