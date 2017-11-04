تنظيم رحلات برية على خط باكو – خاركيف – بولتافا – كييف وبالعكس – إضافة

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

ينظم مجمع محطة باكو الدولي للرحلات البرية رحلات برية بين أذربيجان وأوكرانيا على خط باكو – خاركيف – بولتافا – كييف ابتداء من التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الحالي كل أيام الخميس أسبوعيا.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان المجمع أن تذاكر الرحلة معروضة على شبابيك المجمع بالإضافة إلى بيعها الكترونيا.

وجاء في بيان المجمع أن الحافلة تقطع المسافة البالغة 2668 كم خلال مدة 40 ساعة من خلال أراضي الاتحاد الروسي على أن تنطلق الرحلة الساعة 11.00 حسب توقيت باكو بكلفة 100 مانات للكبار ونصف الأجرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-10 أعوام ومجانا لما دون ذلك بشرط عدم تخصيص مقعد للآخِرين. ومن المخطط لتنظيم رحلات العودة على نفس الخط كل أيام الاثنين أسبوعيا الساعة 15.00 حسب توقيت كييف ابتداء من 13 نوفمبر.

وأضاف أن الحافلات المشغلة على الخط من طراز جديد مجهزة بالشبكة اللاسلكية واي فاي مع إكرام الركاب ضيوف الرحلة بالشاي والقهوة طول الرحلة.