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    الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة تدريجيا وسماء غيومة

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة البلاد.

    أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون غائمة إلى غائمة وسماء رذاذة صباحا ومساء على بعض مناطق شبه الجزيرة وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية.

    وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 9-13 مئوية ليلا وبين 19-19 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 10-12 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية ظهرا.

    وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 767 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 75-85 بالمائة ليلا وبين 55-65 بالمائة ظهرا.

    وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال تساقط الرذاذ وأمطار خفيفة على محافظات عدة ليلا ومساء وتنتظر هبوب رياح شرقية. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفقرة صباحا.

    وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-5 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

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