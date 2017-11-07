بحث إمكانات نقل الحاويات باتجاه إيران وأذربيجان وروسيا وبلاروس

يعقد اجتماع رباعي لفريق العمل على تنمية الاتجاه الغربي من ممر النقل الدولي الشمال الجنوب بين شبكات سكك حديد أذربيجان وروسيا وبلاروس وإيران في السابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في باكو خاصة دراسة وبحث إمكانات نقل العربات والحاويات بين الأطراف.

وابلغ مراسل أذرتاج أن نائب رئيس شركة سكة حديد أذربيجان إقبال حسينوف ونائب رئيس شركة سكة حديد روسيا فياتشيسلاف بافلوفسكي والنائب الأول لرئيس سكة حديد بلاروس ايغور شيلوف وعضو هيئة سكة حديد ايران حسين عاشوري يبحثون مسائل تشكيل سياسة تعريفات موفق عليها وإنشاء تعريفات قادرة على التنافس في نقل العربات ودراسة إمكانات نقل العربات والحاويات باتجاه بلاروس وروسيا وأذربيجان وايران من خلال ممر النقل الدولي الشمال الجنوب وتحديد أسعار استغلال العربات الخاصة بحظيرة ملاك المسار المذكور مع إمكانية استخدام العربات الخاصة بحظيرة الجرد لشركات سكة حديد الدول وغيرها.

ويستمر الاجتماع يومين من المخطط توقيع وثائق مناسبة في ختامه.