الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وسماء ممطرة

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الغد على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة وممطرة بين الفينة والأخرى وتنتظر هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاشتداد على مناطق متفقرة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 9-13 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 10-12 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 767 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة أساسا مع احتمال كثافة الأمطار وتنتظر هبوب رياح غربية تحتمل اشتدادها على بعض المناطق حينا بعد حين. وتتوقع سقوط ضباب على مناطق متفقرة صباحا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة رعدية على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى على مناطق عدة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا.

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