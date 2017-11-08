الأرصاد الجوية تتوقع 15 درجة مئوية بالرطوبة 95% في باكو يوم علم الدولة وسماء ممطرة

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء غيومة وممطرة بين الفينة والأخرى مع احتمال كثافة الهطول وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد أحيانا على مناطق متفرقة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 8-11 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 9-11 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 768 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 85-95 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة أساسا مع احتمال كثافة الأمطار على مناطق متفرقة وتساقط الثلج على الأراضي الجبلية وتنتظر هبوب رياح غربية تحتمل اشتدادها على بعض المناطق حينا بعد حين.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-4 مئوية ليلا وبين 4-8 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة رعدية مع احتمال كثافتها على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها بين الفينة والأخرى على مناطق عدة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 1-6 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.