إيران تُسرّع استكمال ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب

طهران، 10 نوفمبر (أذرتاج).

خصصت إيران من ميزانية الدولة أموالا بمبلغ 125 مليون دولار لبناء سكة الحديد الواصل بين زاهيدان وسبهار.

قال نائب وزير الطرق والعمران الايراني خير الله خادمي إن أعمال إنشاء سكة الحديد (طولها 630 كم) بدأت عام 2014. وفي مارس العام القادم سيتم تدشين جزء 100 كم من هذا الطريق.

يلعب هذا الطريق دورا مهما في تشكيل ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب". سيتم توصيل البضائع التي تدخل إيران من الهند الى سكة الحديد قزوين-رشت-آسطارا عبر هذا الطريق. ومن هنا ستنقل البضائع الى روسيا واوروبا وبالاتجاه المعاكس مرورا باراضي أذربيجان.

كذلك سترتبط سكة الحديد زاهدان – سبهار بسكة الحديد الواصلة بين افغانستان وايران.