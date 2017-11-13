الأرصاد الجوية تتوقع سماء ممطرة مضببة رذاذة

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة إلى غائمة تماما وممطرة بين الفينة والأخرى مع احتمال كثافة الهطول مصحوبة بالرذاذ وتنتظر هبوب رياح شمالية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 765 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وتساقط الرذاذ على المحافظة شرقية وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية ضعيفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 3-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا.