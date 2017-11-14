بدء فعاليات المعرض الدولي الـ8 بيئة بحر الخزر 2017م

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي بيئة بحر الخزر 2017م لدى مركز باكو للصادرات في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم بتنظيم شركة تنظيم فعاليات بحر الخزر بدعم وزارة البيئة والثروات الطبيعية والجمعية الأهلية أيديا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الدورة الثامنة من المعرض الدولي تشارك فيها 53 شركة من 7 بلدان بينها أذربيجان وألمانيا وبريطانيا العظمى وإسرائيل وغيرها التي تتمثل من جانب وزارات البيئة والثروات الطبيعية وشركة ملاحة بحر الخزر الأذربيجانية وشركة «تميز شهر» المدينة النظيفة والوكالة الحكومية لمصادر الطاقة البديلة والمجددة وبي بي وسوكار وبوليمارت وريترو القابضة واوديس فيلترينغ وغيرها.

وأضاف أن فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي بيئة بحر الخزر تستمر إلى السادس عشر من نوفمبر.