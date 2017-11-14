الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة ممطرة

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة إلى غائمة تماما وممطرة بين الفينة والأخرى على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية شرقية.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها الضغط الجوي 767 ملم زئبقي اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وتساقط الرذاذ على المحافظات الشرقية وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا.