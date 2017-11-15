الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة إلى غائمة تماما وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وصباحا مع الرذاذ بين الفينة والأخرى على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح شمالية غربية مرشحة إلى الاشتداد عصرا حينا بعد حين.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 9-11 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 9-11 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها ارتفاع الضغط الجوي من 766 ملم زئبقي إلى 770 ملم زئبقي مستوى اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول أمطار مع الرذاذ مساء على بعض المناطق الشرقية وتتوقع سقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها ظهرا على بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 1-6 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح غربية من المحتمل اشتدادها ظهرا على بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 1-6 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية ظهرا.