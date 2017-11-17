الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة وممطرة على بعض المناطق

باكو، 17 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة متغيرة مع احتمال هطول أمطار على بعض المناطق طول اليوم بين الفينة والأخرى وتنتظر هبوب رياح شمالية شرقية مرشحة إلى الاستبدال بجنوبية شرقية عصرا.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-12 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 10-12 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي من 771 ملم زئبقي إلى 765 ملم زئبقي مستوى اعلى من المعيار النمطي مع تراوح الرطوبة بين 80-90 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء ممطرة إلى انقطاعها تدريجيا عصرا على بعض المحافظات وتتوقع سقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية ظهرا.