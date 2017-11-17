الخارجية الأفغانية: ممر النقل "ليابيس لازوري" يسمح بزيادة التجارة والترانزيت والاستثمارات

باكو، 17 نوفمبر (أذرتاج).

قال وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني في كلمة ألقاها في مؤتمر التعاون الاقتصادي الاقليمي السابع (RECCA VII) حول أفغانستان في عشق آباد ان ممر النقل "ليابيس لازوري" لم يربط أفغانستان بأوروبا والبلدان الصديقة الاخرى فحسب، بل سيقترب من البلاد وسيسمح بتطوير التجارة والترانزيت وزيادة الاستثمارات.

يذكر ان أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا وقعت على اتفاقية بشأن انشاء "ليابيس لازور" ممر نقل جديد ليربطها في طريق جديد بعد مشاورات دامت منذ عام 2012.

أفادت أذرتاج ان توقيع الوثائق جاءت في إطار مؤتمر التعاون الاقتصادي السابع حول افغانستان (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan).

ستربط سكك الحديد والطرق البرية مدينة تورقوندي في ولاية هيرات الافغانية بعشق آباد وميناء تركمانباشي في ساحل بحر الخزر. بعد ذلك سيمتد الممر من بحر الخزر الى باكو، ثم من تبيليسي الى أنقرة عبر بوتي وباتومي ومن انقرة الى اسطنبول.

تقدر كلفة الميزانية بملياري دولار. تشكل سكك الحديد الوطنية والطرق البرية جزءا مهما لهذا الممر.

أخذ اسم ممر النقل من اسم لون مادة لازوريت المعدنية التي كانت احدى السلع الرئيسية المنقولة من آسيا المركزية الى الشرق الأوسط وأوربا وافريقيا الشمالية.