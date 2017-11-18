الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة وغير ممطرة أساسا

باكو، 18 نوفمبر، أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة متغيرة إلى غيومة تماما غير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية معتدلة.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 14-17 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي من 765 ملم زئبقي إلى 761 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة وتتوقع سقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح شرقية.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 0-4 مئوية ليلا وبين 6-11 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء غير ممطرة أساسا على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وتنتظر هبوب رياح شرقية وتحتمل سقوط ضباب ليلا وفجرا على مناطق متنوعة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 0-5 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا.