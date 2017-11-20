زلزال في محافظة ساموخ بأذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:٤٦]
باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).
وقع اليوم في الساعة 17:54:27 بالتوقيت المحلي زلزال في محافظة ساموخ الواقعة على بعد 53 كم جنوبا غربيا من مدينة كنجه. بلغت قوة الزلزال 3.5 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق بلغ 11 كم.
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