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    زلزال في محافظة ساموخ بأذربيجان

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:٤٦]

    باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

    وقع اليوم في الساعة 17:54:27 بالتوقيت المحلي زلزال في محافظة ساموخ الواقعة على بعد 53 كم جنوبا غربيا من مدينة كنجه. بلغت قوة الزلزال 3.5 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق بلغ 11 كم.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال في محافظة ساموخ بأذربيجان
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