زلزال في محافظة ساموخ بأذربيجان

باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

وقع اليوم في الساعة 17:54:27 بالتوقيت المحلي زلزال في محافظة ساموخ الواقعة على بعد 53 كم جنوبا غربيا من مدينة كنجه. بلغت قوة الزلزال 3.5 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق بلغ 11 كم.