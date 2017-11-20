الأرصاد الجوية تتوقع سماء غيومة وممطرة على بعض المناطق الغربية

باكو، 20 نوفمبر أذرتاج

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا في توقعاتها لظروف الطقس ليوم الواحد والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الغد يوم علم الدولة على مساحة البلاد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن الهيئة أنها تتوقع ظروف الطقس على مساحة باكو العاصمة وشبه جزيرة أبشرون سماء عائمة متغيرة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة أساسا مع احتمال سقوط ضباب صباحا على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح جنوبية غربية مرشحة إلى الاشتداد بين الفينة والأخرى.

وجاء في البيان أنها تنتظر درجات حرارة الطقس في شبه جزيرة أبشرون أن تتراوح بين 10-13 مئوية ليلا وبين 16-20 مئوية ظهرا وفي العاصمة باكو بين 11-13 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية ظهرا.

وأشارت إلى توقعها تراجع الضغط الجوي من 758 ملم زئبقي إلى 752 ملم زئبقي مع تراوح الرطوبة بين 70-80 بالمائة ليلا وبين 45-50 في المائة ظهرا.

وجاء في تقرير الهيئة أنها تنتظر في محافظات أذربيجان سماء غير ممطرة أساسا مع احتمال هطول أمطار على المحافظات الغربية وتتوقع سقوط ضباب ليلا وصباحا على مناطق متفرقة وتنتظر هبوب رياح غربية يمكن اشتدادها على مناطق متفرقة أحيانا.

وتتوقع الهيئة تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية ظهرا وفي المحافظات الجبلية بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية ظهرا.

كما تتوقع الهيئة سماء ممطرة رعدية على مساحة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي على بعض المناطق وتنتظر هبوب رياح غربية مرشحة إلى الاشتداد حينا بعد حين.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة فيها بين 1-6 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية ظهرا.